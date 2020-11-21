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Ужгород розгромив Карпати у Другій лізі

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Четверта поспіль поразка львівського клубу у чемпіонаті Другої ліги
Ужгород розгромив Карпати у Другій лізі
#Карпати, #Ужгород

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі Другої ліги Карпати вдома поступилися Ужгороду.

Матч завершився із рахунком 5:0 на користь гостів.

Чемпіонат України - Друга ліга
12 тур, 21 листопада
Група А

Карпати – Ужгород 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Пуканич, 0:2 – 60 Чонка, 0:3 – 63 Ряшко, 0:4 – 77 Тищук, 0:5 – 80 Беца

Карпати: Горох, Даніловський, Калинчук, Слива, Береза (Слічний, 75), Панчишин, Степанчук (Підгурський, 46), Стень (Іванюк, 80), Лісовик, Раделицький (Сущак, 55), Гудзінський.

Ужгород: Готра, Чонка (Тищук, 70), Машталір, Пуканич, Ряшко, Вагін, Федак, Беца, Сартіна, Шкіндер, Скотаренко (Ференцик, 70).

Попередження: Степанчук, 13, Береза, 73, Слічний, 80, Іванюк, 90+2 - Федак, 56, Ференцик, 79, Капустей, 85

Раніше, Чайка перемогла Чернігів.

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