Ужгород розгромив Карпати у Другій лізі

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі Другої ліги Карпати вдома поступилися Ужгороду.
Матч завершився із рахунком 5:0 на користь гостів.
Чемпіонат України - Друга ліга
12 тур, 21 листопада
Група А
Карпати – Ужгород 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 – 1 Пуканич, 0:2 – 60 Чонка, 0:3 – 63 Ряшко, 0:4 – 77 Тищук, 0:5 – 80 Беца
Карпати: Горох, Даніловський, Калинчук, Слива, Береза (Слічний, 75), Панчишин, Степанчук (Підгурський, 46), Стень (Іванюк, 80), Лісовик, Раделицький (Сущак, 55), Гудзінський.
Ужгород: Готра, Чонка (Тищук, 70), Машталір, Пуканич, Ряшко, Вагін, Федак, Беца, Сартіна, Шкіндер, Скотаренко (Ференцик, 70).
Попередження: Степанчук, 13, Береза, 73, Слічний, 80, Іванюк, 90+2 - Федак, 56, Ференцик, 79, Капустей, 85
Раніше, Чайка перемогла Чернігів.