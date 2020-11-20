Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Рух у 10 турі УПЛ на власному полі зіграв внічию з Маріуполем.

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Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 20 листопада

Рух – Маріуполь 0:0

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Парамонов, Мисик, Федорчук, Мартинюк, Русин, Климчук (Притула, 87), Бойчук Б., Кондраков (Кухаревич, 87)

Маріуполь:Кудрик, Чоботенко, Велєв, Мишньов, Очеретько (Кожевніков 78), Горбунов (Байдал 88), Бондаренко, Танковський (Доброхотов 75), Муравський, Кулієв (Петерман 46), Стасюк

Попередження: Мартинюк (86)