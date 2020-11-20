Кремінь переграв Металіст-1925, Альянс та Чорноморець зіграли внічию у 14 турі Першої ліги

У Першій лізі відбулися ще два матчі - три з чотирьох пенальті не реалізовано

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі української Першої ліги харківський Металіст 1925 приймав Кремінь, а Чорноморець завітав у гості до Альянсу.

В обох матчах було не реалізовані пенальті - у Металіста-1925 не забив Братков, у Чорноморця - Авагімян, в Альянса - Загинайлов. Харківська команда зазнала домашньої поразки - у складі Кременя Сорокін реалізував пенальті. Чорноморець же на виїзді зіграв внічию з Альянсом.

Чемпіонат України - Перша ліга

14 тур, 20 листопада

Металіст 1925 - Кремінь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Сорокін (пен)

Альянс - Чорноморець 0:0

Нагадаємо, у Чорноморці 8 гравців захворіло на коронавірус.