Агробізнес розгромив Ниву, Верес здолав Авангард. Результати матчів 14 туру Першої ліги

Одарюк, Щебетун та Шестаков оформили дублі у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі української Першої ліги відбулися 5 матчів.

Агробізнес святкував впевнену перемогу над тернопільською Нивою. Завдяки дублю Шестакова Верес переміг Авангард. ВПК-Агро, Оболонь та Миколаїв також здобули виїзні перемоги.

Чемпіонат України - Перша ліга

14 тур, 20 листопада

Агробізнес - Нива 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Семенець, 2:0 - 35 Романюк, 3:0 - 63 Черненко (пен), 4:0 - 90+4 Петров

Кристал - ВПК-Агро 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Барський (авт.), 1:1 - 45 Барський, 1:2 - 86 Будняк

Авангард - Верес 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Шестаков, 1:1 - 73 Лобов, 1:2 - 88 Шестаков

Гірник-Спорт - Оболонь 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Покотилюк, 1:1 - 57 Семенів, 2:1 - 80 Батюшин, 2:2 - 85 Щебетун, 2:3 - 86 Щебетун

Полісся - Миколаїв 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Одарюк, 0:2 - 43 Одарюк, 1:2 - 57 Галенко, 1:3 - 76 Вітенчук

Нагадаємо, у Чорноморці 8 гравців захворіло на коронавірус.