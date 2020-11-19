Воробей: Шахтар виграє УПЛ з будь-яким тренером

Шахтарю необхідний більш досвідчений тренер для боротьби за єврокубки.

Про це розповів ексфорвард гірників Андрій Воробей.

"У Луїша Каштру влітку закінчується контракт. Чи заслужив португалець продовження? З точки зору результату перший сезон Каштру провів здорово - дострокове чемпіонство з величезним відривом від Динамо. Але я б не сказав, що португалець якось змінив гру команди. Так, вони дійшли до півфіналу Ліги Європи, але при таких розкладах я навіть думав, що "Шахтарю" під силу виграти турнір.

Не можу сказати, що Каштру не заслужив продовження. Просто Шахтарю потрібен більш досвідчений фахівець. При всій повазі, ні Каштру, ні Фонсека не мали такого досвіду, особливо в єврокубках. А чемпіонат Шахтар виграє з будь-яким тренером, - сказав Воробей.