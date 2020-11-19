Манчестер Сіті спробує взимку підписати Мессі

Манчестер Сіті спробує підписати Ліонеля Мессі

Манчестер Сіті залишається головним претендентом на форварда Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Sport.es

Контракт Мессі з Барселоною закінчується влітку 2021 року, і у Сіті сподіваються, що Барселона погодиться продати свого лідера в січні, щоб не втратити його влітку безкоштовно.

Англійський клуб готовий запропонувати Барселоні за Мессі 55-60 млн євро. В угоду може бути включений захисник Ерік Гарсія, яким каталонці активно цікавляться.

Нагадаємо, Гвардіола підписав новий контракт з Манчестер Сіті.