Кравець: Хотів бути основним нападником Динамо

Український нападник Коньяспора Артем Кравець покинув Динамо, оскільки зрозумів, що не буде основним у клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Ніхто так прямим текстом не говорить про таке. Такого футболістові ніхто ніколи не скаже. Мені не 20-25 років. Я досить давно у футболі, і я розумію, коли на когось більше розраховують, а на когось менше. Це моє враження і моя думка. І ініціатива відходу з команди йшла саме від мене.

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Я хотів бути основним нападником Динамо, в якого вірять. Тобто, на людину розраховують, але, припустимо, у неї не виходить щось по грі. Тоді шукають інші варіанти, випускають когось іншого і дають йому шанс, основного форварда змінюючи. Це нормальна історія. Але бути ось цим другим нападником, сидіти на заміні – я не хотів. Це і є вся історія.

Уже закривалося трансферне вікно, чогось чекати я не хотів, тому що Коньяспор на той момент ще не взяв нападника і інтерес до мене, до моєї персони, у них залишався великим. Тому я не хотів втрачати час і просто скористався цією можливістю все швидко зробити. Не хотів пропускати якісь ігри, якийсь період. Не хотів втрачати форму, яка в кінці минулого сезону у мене була на хорошому рівні. Я вважаю, що зробив все правильно", – розповів Кравець.