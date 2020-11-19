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Кличко - перший, Усик лише десятий: рейтинг європейських боксерів усіх часів

Сьогодні 09:53 304 0
Володимир очолює рейтинг, Віталій - на четвертій сходинці, Олександр Усик - на десятому місці
Кличко - перший, Усик лише десятий: рейтинг європейських боксерів усіх часів

Джерело - Чемпіон.

В авторитетному компьютерному рейтингу Boxrec.com серед європейських боксерів за всю історію хевівейту першу сходинку з великим відривом посідає Володимир Кличко.

Українець, чия професійна боксерська кар’єра тривала з 1996-го по 2017 рік, має в своєму активі 700,3 бали. На другому місці - британець  Леннокс Льюїс – 512,2 очка (кар’єра екс-абсолютного чемпіона світу тривала з 1989 по 2003 рік, нагадаємо, свій останній бій Леннокс провів проти Віталія Кличка). На третьому з 327,7 балів – британець Тайсон Ф’юрі, який є чинним боксером. Зовсім трохи від нього відстав Віталій Кличко (324 бали). Нагадаємо, кар’єра чинного мера Києва тривала з 1996 по 2012 рік (офіційну заяву про завершення оголосив в 2013 році). На п’ятій позиції з 280,4 балами – екс-чемпіон світу швед Інгмар Йохансон (кар’єра тривала з 1952-го по 1966 рік). Шостий – ще один чинний боксер росіянин Олександр Поветкін (242,9 балів). На сьомому місці британець Ентоні Джошуа з 222 балами. На восьмому – екс-чемпіон світу росіянин Микола Валуєв з 216,1 балів (кар’єра тривала з 1993-го по 2009 рік). На дев’ятому з 163,3 балів – німець Макс Шмелінг (кар’єра тривала з 1924-го по 1948 рік). На десятому з 149,8 балами – українець Олександр Усик. 

До топ-10 рейтингу увійшли 3 українця, 3 британця, два росіянина, швед та німець. 4 боксери з рейтингу (Тайсон Ф’юрі, Поветкін, Джошуа та Усик) продовжують свою кар’єру і мають шанси поліпшити власні показники. Але в найближчі роки навряд чи хтось зможе відібрати лідерство у Володимира Кличка – українець має вражаючу перевагу над рештою списку за очками.  Що і не дивно, адже Кличко побив купу рекордів в професійному боксі і в цілому 12 років був чемпіоном світу. Жоден з боксерів топ-10 рейтингу може тільки мріяти про такі показники. 

Можливо, когось здивує поява Усика в рейтингу хевівейта на високий 10-й позиції. Але тут на рейтинг вплинув успішний виступ українця в крузервейті, де Усик став абсолютним чемпіоном світу. На відносно невисоке сьоме місце в рейтингу Ентоні Джошуа вплинула перша поразка в професійній кар’єрі британця минулого року. 

Нагадаємо, що рейтинг BoxRec не залежить від суб'єктивних дослідників або думок. Він визначається  на основі результатів боїв боксерів, рейтингу суперників та додаткових показниках, статистика по яким зберігається в базі даних сервера BoxRec. BoxRec автоматично перераховує рейтинги всіх боксерів кожного дня.

Максим Розенко, Чемпіон      

 

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