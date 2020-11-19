Син Каннаваро підписав контракт з Лаціо

Андреа приєднався до юнацької команди римського клубу

Син чемпіона світу і володаря Золотого м'яча Фабіо Каннаваро, Андреа, підписав контракт з Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

16-річний італієць виступатиме за юнацьку команду римського клубу до 17 років. Раніше він грав за китайський клуб Гуанчжоу Евергранд, який зараз очолює його батько.

Андреа минулого місяця відсвяткував свій 16-й день народження і відзначається, що він повернувся в Італію, щоб продовжити навчання.

Нагадаємо, лідер Лаціо заразився коронавірусом у збірній Сербії.