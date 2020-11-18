Захисник Арсенала заразився коронавірусом

Колашинаць пропустить найближчі матчі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Сеад Колашинаць здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Боснії та Герцеговини.

27-річний футболіст пропустить зустріч Ліги націй проти Італії і матч Арсенала проти Лідса в чемпіонаті Англії. Під питанням знаходиться участь гравця в грі Ліги Європи проти Мольде в наступний четвер.

Це вже другий випадок коронавірусу серед футболістів Арсенала за перерву на матчі національних збірних. Раніше інфекцією заразився півзахисник Мохамед Ель-Нені.

Нагадаємо, Арсенал спробує підписати півзахисника Лейпцига.