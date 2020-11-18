Біргофф відреагував на можливу відставку Лева

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев продовжить тренувати команду попри розгромну поразку від Іспанії.

Про це розповів гендиректор збірної Німеччини Олівер Біргофф.

"Чи буде Лев керувати збірною на Євро? Так, безумовно. Ця гра нічого не змінює. Ми як і раніше довіряємо Йоахіму Леву, без сумнівів.

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Коли справа стосується тренера збірної, потрібно думати і аналізувати після кожного турніру. Ми хочемо домогтися максимуму на майбутньому Євро", - відзначив Біргофф.