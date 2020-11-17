 Клубний чемпіонат світу перенесли на 2021 рік | Футбол | Champion.com.ua
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Клубний чемпіонат світу перенесли на 2021 рік

Сьогодні 20:05 554 0
Турнір відбудеться у лютому
Клубний чемпіонат світу перенесли на 2021 рік
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

ФІФА оголосила про проведення клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Турнір в 2021 році буде проходити з 1 по 11 лютого в Катарі. Турнір був перенесений через пандемію коронавірусу.

Через зміни термінів проведення національних чемпіонатів турнір перенесли на лютий 2021 року. Спочатку планувалося, що змагання будуть проходити в грудні 2020 року.

Учасниками клубного чемпіонату світу є найсильніші команди з шести конфедерацій, а також чемпіон країни, в якій проходить турнір. Чинним переможцем змагань є Ліверпуль.

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