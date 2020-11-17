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Соболь: Коронавірус став для мене шоком

Сьогодні 08:08 1045 0
Гравець збірної України здав позитивний тест
Соболь: Коронавірус став для мене шоком
#Соболь

Джерело - zbirna.com.

25-річний захисник збірної України Едуард Соболь, в якого раніше виявили коронавірус, перебуває поки на самоізоляції в готельному номері.

Про це заявив сам футболіст.

"Ця ситуація стала для мене шоком. Відчуваю себе, як і вчора, як і тиждень тому. Що далі? Не знаю. Я поки на самоізоляції в готельному номері. Зараз вирішують, як мені краще дістатися до Бельгії. Там я, швидше за все, здам ще один тест, і вже за його результатами буде зрозуміло, що мене чекає.

У нас є хлопці, які можуть замінити вибулих. В позитивний результат для нашої команди вірив завжди. Сьогодні збірна потренувалася, тренерський штаб розповів план на гру, який колектив постарається втілити в життя.

Вірю, що до цього матчу наша команда підійде в найкращій формі. Сил нашим хлопцям вистачить. Графік матчів непростий, але всі, в принципі, знаходяться в однакових умовах. Грати завжди цікавіше, ніж тренуватися", - сказав Соболь.

Матч Швейцарія - Україна відбудеться 17 листопада о 21:45 за Києвом.

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