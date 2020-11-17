Джерело - sport.ua.
Бразильський легіонер Шахтаря Дентіньйо незабаром може залишити донецький клуб.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Дружина Дентіньйо разом з дітьми напередодні повернулася до Бразилії, хоча звично живе разом з футболістом в Києві. І більше не планує повертатися в Україну.
Нагадаємо, контракт Дентіньйо з Шахтарем закінчується влітку наступного року. У донецький клуб він перебрався влітку 2011-го, і з того часу провів за гірників 173 матчі, відзначившись 25 голами і 13 асистами.
Раніше, Дентіньйо повернувся в загальну групу Шахтаря.