Суркіс і Луческу обговорять підсилення Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу і президент київського клубу Ігор Суркіс в середу проведуть зустріч, на якій обговорюватимуть підсилення для столичної команди.

Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик.

"Луческу не наполягає, що це повинні бути легіонери. Розібравшись, він вважає, що і в українському чемпіонаті є футболісти, які можуть підсилити Динамо. Прізвища він поки не називав. Він буде обговорювати це з президентом. Але посилення обов'язково буде", - повідомив Циганик.