 Тренер збірної Швейцарії надіється зіграти матч з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер збірної Швейцарії надіється зіграти матч з Україною

Сьогодні 22:44 108 0
Владимир Петкович прокоментував матч проти збірної України
Тренер збірної Швейцарії надіється зіграти матч з Україною
#Петкович, #Україна, #Швейцарія

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович надіється, що випадки коронавірусу в обох командах не завадять провести матч Ліги націй.

"У світовому футболі зараз складна ситуація. Півроку коронавірус псує плани як збірним, так і клубам. У Швейцарії та України спільні проблеми. І у нас, і у них через COVID не зіграють по чотири футболісти.

Сьогодні у Швейцарії чергове тестування. Сподіваюся, результати будуть негативними. Дуже хотілося, щоб ця гра відбулася", - сказав Петкович.

Раніше, Шевченко назвав умови матчу зі Швейцарією.

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