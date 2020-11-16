Тренер збірної Швейцарії надіється зіграти матч з Україною

Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович надіється, що випадки коронавірусу в обох командах не завадять провести матч Ліги націй.

"У світовому футболі зараз складна ситуація. Півроку коронавірус псує плани як збірним, так і клубам. У Швейцарії та України спільні проблеми. І у нас, і у них через COVID не зіграють по чотири футболісти.

Сьогодні у Швейцарії чергове тестування. Сподіваюся, результати будуть негативними. Дуже хотілося, щоб ця гра відбулася", - сказав Петкович.