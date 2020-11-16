Судаков не міг повірити у виклик в збірну України

18-річний хавбек Шахтаря Георгій Судаков поділився емоціями від дебютного виклику до збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Дізнався про виклик до національної команди, коли летіли зі збірною U-21 з Мальти. В аеропорту до мене підійшов адміністратор і сказав цю новину. Не чекав, був здивований і десять разів перепитав, адже я ж тільки в молодіжці дебютував! Емоції були позитивні, просто не передати словами.

А вже після прильоту про виклик стало відомо офіційно. Національна збірна – це мрія будь-якого футболіста. І для мене дебютувати або навіть просто викликатися туди – це щось неймовірне, дорогоцінний досвід", – розповів Судаков.