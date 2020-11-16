Наставник збірної Швейцарії довикликав трьох гравців на матч з Україною

Суперник українців перед матчем підсилився

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович довикликав трьох футболістів на майбутній поєдинок Ліги націй проти національної команди України.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарської футбольної асоціації.

Таким чином, до національної команди Швейцарії приєднаються захисник Боруссії М Міхаель Ланг, а також півзахисники Мішель Ебішер з Янг Бойз і Пайтім Касамі з Базеля.

У поєдинку проти України, Петкович не зможе розраховувати на захисників Сільвана Відмера і Джордана Лотомба, які здали позитивні тести на коронавірус. Крім них швейцарцям не допоможуть Ніко Ельведі і Ремо Фройлер, які отримали дискваліфікацію.

Матч Швейцарія - Україна відбудеться 17 листопада. Початок о 21:45 за київським часом.

Раніше, три гравці збірної України захворіли на коронавірус.