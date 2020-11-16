Ді Марія може продовжити кар'єру в Інтері

Міланський клуб бажає підписати футболіста ПСЖ

32-річний аргентинський футболіст ПСЖ Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє Goal.com.

Італійський клуб хоче укласти контракт з гравцем.

Контракт Ді Марії з ПСЖ розрахований до літа 2021-го року. Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче продовжити контракт із Ді Марією.

У поточному сезоні Ді Марія провів за ПСЖ 8 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €32 мільйони.

Раніше, Мбаппе назвав умову нового контракту з ПСЖ.