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Леоненко: Мовчу про те, скільки німці могли забити

Сьогодні 09:25 815 0
Спеціаліст – про поразку збірної України від Німеччини
Леоненко: Мовчу про те, скільки німці могли забити
#Леоненко

Джерело - ТК Футбол.

У матчі збірної України проти Німеччини (1:3) суперник контролював гру.

Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко

"Ми всім поступаємося по грі. Радий, що це розуміють і визнають футболісти, що це зовсім інший рівень.

Думаю, що гол пішов нам не на користь. Після забитого гола Яремчук грав у своєму штрафному. Німеччина взявши ініціативу в свої руки, практично не віддавала її протягом всієї гри. Горетцка зробив дуже багато в матчі і гольову віддав, потім увірвався до штрафного, що призвело до другого голу. Зінченко в тому матчі, чесно кажучи, зіграв дуже слабо.

Другий тайм можна занести в актив завдяки стійкам, але навіть в тих моментах кожен футболіст придумував щось сам і Марлос, і Мораес, і Маліновський, коли, по суті, вперше знайшов пасом Зінченка.

Німці контролювали гру і я мовчу про те, скільки вони могли забити", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Маліновський та Зінченко ризикують пропустити матч з Швейцарією.

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