Також Каштру заплатитить штраф

УЄФА вирішила дискваліфікувати головного тренера Шахтаря Луїша Каштру на один матч єврокубків через затримку початку поєдинку з Інтером.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Каштру отримав покарання через те, що у нього вже було аналогічне порушення в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга"в серпні. Тоді він отримав 1 матч дискваліфікації умовно з випробувальним терміном на рік. Після порушення проти Інтера це покарання вступило в силу.

Головний тренер Шахтаря не зможе бути присутнім на найближчому матчі команди проти Боруссії Менхенгладбах в рамках 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів, який запланований на 25 листопада.

Також Каштру був покараний на 5 тисяч євро, а відповідальність на донесення дисциплінарного рішення до відома португальського тренера покладено на Шахтар.