З Лаціо можуть зняти три очки

Гравці сфальсифікували тести на коронавірус

Італійська федерація футболу (FIGC) бажає допитати футболістів Лаціо Чіро Іммобіле, Тому Стракоша і Лукаса Лейву у справі про фальсифікацію тестів на коронавірус.

Про це повідомляє Il Messagero.

У листопаді Федеральна прокуратура Італії почала вести розслідування відносно лабораторії Futura Diagnostica в Авелліно. Три футболісти римського клубу здавали там тести на коронавірус. Їх результати були негативними, але тестування УЄФА перед матчами Ліги чемпіонів виявило зараження.

Тепер Федерація футболу почала дисциплінарне розслідування. Лаціо підозрюють у фальсифікації документів і недбалому ставленні до поширення інфекції.

Якщо буде підтверджена вина Лаціо, з клубу можуть зняти від одного до трьох очок в Серії А. Нині Лаціо посідає дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, Ювентус втратив перемогу над Лаціо у 7 турі Серії А.