Рамоса хочуть переманити два ТОП-клуби

Серхіо Рамос може змінити клуб

Капітан Реала може продовжити виступи в Італії або Франції. У послугах 34-річного оборонця зацікавлені Ювентус і ПСЖ.

Про це повідомляє Calciomercato.

Серхіо Рамос як ніколи близький до відходу з Реала – в Іспанії вірогідність прощання з капітаном взагалі оцінили у 80%. Центрбек не може узгодити з "вершковими" умови нової угоди, а вже на початку 2021-го має право підписати попередній контракт з іншим клубом.

У послугах досвідченого захисника зацікавлені Ювентус та ПСЖ. Фаворитом є саме французький клуб, президент якого готовий негайно задовольнити фінансові апетити Рамоса.

Нагадаємо, Реал запропонував Рамосу новий контракт.