Збірна Грузії залишиться без тренера

Джерело - football24.ua.
Владімір Вайсс оголосив, що завершить роботу головним тренером в збірній Грузії.
Про це розповів сам словацький спеціаліст.
"Мені дуже шкода, проте це був не наш день. Я відповідаю за поразку, але це футбол. Життя триває і потрібно рухатися далі. Ми хотіли зробити щасливими всю Грузію, але програли. Перепрошую у гравців, вболівальників, журналістів та федерації.
Суперник був трохи кращою командою та заслужено їде на чемпіонат Європи, вітаю їх із цим успіхом. Ми залишаємося вдома. Після двох наступних матчів у Лізі націй прийде новий тренер. Мій час завершується. Я закінчую дуже хороший і водночас непростий цикл", – розповів Вайсс.
Раніше, збірна Північної Македонії перемогла Грузію і стала суперником України на Євро-2020.