Збірна Грузії залишиться без тренера

Владімір Вайсс оголосив, що завершить роботу головним тренером в збірній Грузії.

Про це розповів сам словацький спеціаліст.

"Мені дуже шкода, проте це був не наш день. Я відповідаю за поразку, але це футбол. Життя триває і потрібно рухатися далі. Ми хотіли зробити щасливими всю Грузію, але програли. Перепрошую у гравців, вболівальників, журналістів та федерації.

Суперник був трохи кращою командою та заслужено їде на чемпіонат Європи, вітаю їх із цим успіхом. Ми залишаємося вдома. Після двох наступних матчів у Лізі націй прийде новий тренер. Мій час завершується. Я закінчую дуже хороший і водночас непростий цикл", – розповів Вайсс.