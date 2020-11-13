Ребров стане новим головним тренером збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко уклав попередній з Сергієм Ребровим, згідно з яким нинішній наставник Ференцвароша приступить до роботи з національною командою з 1 липня 2021 року.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

"7 червня Шевченко пролонгував контракт свого тренерського на 2,5 роки (у форматі 1+1,5).

У тому ж місяці, користуючись ось цією самою опцією (+1,5) президент УАФ Андрій Павелко та Сергій Ребров уклали попередній контракт на три роки, згідно з яким цей коуч зможе приступити до виконання своїх обов'язків з 1 липня 2021 року.

На той час Шевченко планує визначитися зі своєю подальшою клубною кар'єрою і випросив собі цих бонусних півтора року як запасний парашут. Але Павелко вчинив по-своєму", - йдеться в повідомленні.