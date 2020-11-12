Верес переглядає гравця з Кот-д'Івуару

Джерело - Чемпіон.
На перегляді у Вересі знаходиться хавбек з Кот-д'Івуару Данні Екра.
Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.
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Раніше 21-річний гравець виступав за такі клуби: Саксан (Чадир-Лунга, Молдова), Ноа (Єреван, Вірменія) і Тамбов (Росія).
Грає на позиції опорного півзахисника.
Відзначимо, що Верес після десяти зіграних матчів займає сьоме місце в турнірній таблиці Першої ліги.
❗️На перегляді у "Вересі" футболіст із Кот-д'Івуару. Півзахисник Данні Екра— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) November 12, 2020
✅Народився 10 січня 1999 року в Кот-д'Івуарі.
📊Зріст - 184 см. Вага - 76 кг.
⚽️Півзахисник. Раніше виступав за "Саксан" (Чадир-Лунга, Молдова), "Ноа" (Єреван, Вірменія) і "Тамбов" (Росія). pic.twitter.com/AutlukIyMx