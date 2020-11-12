Верес переглядає гравця з Кот-д'Івуару

Верес може підсилитись півзахисником

Джерело - Чемпіон.

На перегляді у Вересі знаходиться хавбек з Кот-д'Івуару Данні Екра.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

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Раніше 21-річний гравець виступав за такі клуби: Саксан (Чадир-Лунга, Молдова), Ноа (Єреван, Вірменія) і Тамбов (Росія).

Грає на позиції опорного півзахисника.

Відзначимо, що Верес після десяти зіграних матчів займає сьоме місце в турнірній таблиці Першої ліги.