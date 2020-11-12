Нападник збірної Данії Ніклас Бендтнер хотів грати за Динамо.

Про це розповів півзахисник киян Міккель Дуелунд.

"Ми з Бендтнером цілком серйозно говорили про його перехід в київське Динамо. Він тоді перебував без клубу і йому було цікаво пограти за нас. Ніклас попросив мене поговорити з керівництвом і передати, що він хоче грати за нас. Він реально загорівся цією ідеєю і хотів переїхати грати в Україну.

Напевно, єдине, що завадило йому переїхати до Києва, це величезна зарплата, яку може потягнути далеко не кожен клуб. Але мені він сказав наступне: Якщо домовимося про зарплату, то я 100% перейду в Динамо.

Тоді ж йому зробив пропозицію Копенгаген, і Ніклас погодився перейти туди. Гроші були невеликі, але він вирішив повернутися в Данію, на свою батьківщину", - сказав Дуелунд.