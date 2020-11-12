Дем'яненко оцінив гру збірної України

Збірна України продемонструвала гідну гру у товариському матчі проти Польщі.

Про це розповів український тренер Анатолій Дем'яненко.

"Футбол, звичайно, буває непередбачуваний, але такі матчі, як цей, програвати не можна. Прикро, що так вийшло. По грі наша національна команда ні в чому не поступалася полякам, а в першому таймі перевершувала господарів поля майже за всіма компонентами.

В цілому, мені сподобався футбол у виконанні "синьо-жовтих". Головне - є гра! Тільки ось, повторюся, підвела цього разу реалізація. Адже купу моментів створили! Але нічого, наступного разу заб'ють. Дуже важливо, що явних провалів протягом усіх 90 хвилин у збірної України не було, на відміну, до речі, від збірної Польщі. Але поляки забили, а ми - ні.

Навіщо Лунін побіг в ту зону я так і не зрозумів. Звичайно, це груба помилка. Тим більше, що захисник наш там був на місці і міг зіграти більш спокійно і корисно для команди, ніж Лунін. Молодість, що поробиш. Андрію Луніну практики серйозних матчів дуже не вистачає. Незважаючи на товариський статус зустрічі з Польщею, гра вийшла насиченою, серйозною - суперник не робив перепочинку сам і не давав його нашим хлопцям. Звичайно, я впевнений, що Лунін зробить висновки. Нехай краще такі ось промахи в товариському матчі допускає, ніж в офіційних.

Упевнений, наша національна команда продемонструє гарну гру. Все нормально. Товариський матч з Польщею вийшов якісним і досить інформативним для тренерського штабу на чолі з Шевченком. Є над чим поміркувати. Думаю, що збірна України візьме очки і в зустрічі з німцями, і в матчі зі Швейцарією. Ми утримаємося в групі А Ліги Націй, навіть не сумніваюся", - сказав Дем'яненко.