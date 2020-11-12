Родрігес зіграв ювілейний матч за збірну Люксембургу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Гравець Динамо Жерсон Родрігес провів черговий матч за національну збірну Люксембургу.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Люксембург зіграв товариський матч зі збірною Австрії.
Родрігес потрапив до запасу своєї збірної, а з’явився на полі на 67-й хвилині, через шість хвилин після того як австрійці відкрили рахунок завдяки удару Траунера. На 83-й хвилині Грбіч збільшив перевагу гостей, а на третій компенсованій хвилині Візінгер встановив остаточний рахунок у грі – 0:3. Цікаво, що по перерві у складі австрійців на поле вийшов ексдинамівець Александар Драгович.
Цей матч став ювілейним, 30-м для Родрігеса за національну збірну своєї країни, у яких він забив 5 м'ячів.