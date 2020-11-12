Родрігес зіграв ювілейний матч за збірну Люксембургу

Жерсон Родрігес зіграв 30 матч за національну збірну

Гравець Динамо Жерсон Родрігес провів черговий матч за національну збірну Люксембургу.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Люксембург зіграв товариський матч зі збірною Австрії.

Родрігес потрапив до запасу своєї збірної, а з’явився на полі на 67-й хвилині, через шість хвилин після того як австрійці відкрили рахунок завдяки удару Траунера. На 83-й хвилині Грбіч збільшив перевагу гостей, а на третій компенсованій хвилині Візінгер встановив остаточний рахунок у грі – 0:3. Цікаво, що по перерві у складі австрійців на поле вийшов ексдинамівець Александар Драгович.

Цей матч став ювілейним, 30-м для Родрігеса за національну збірну своєї країни, у яких він забив 5 м'ячів.