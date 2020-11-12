Віда отримав позитивний результат тесту на COVID-19 в перерві матчу проти Туреччини

Збірна Туреччини на своєму полі зіграла у бойову нічию з Хорватією (3:3) в товариському поєдинку.

Про це повідомляє Федерація футболу Хорватії.

У перерві цього матчу стався один інцидент - захисник хорватської команди Домагой Віда, який відіграв весь перший тайм, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

"Медична служба збірної Хорватії отримала початкову інформацію про один позитивний результат в перерві між таймами. Це була звичайна процедура тестування і" підозрілий "результат повинен повторно перевірятися для підтвердження остаточного результату.

На той момент тренер Златко Даліч вже прийняв рішення про заміну Віди, і його ізолювали за всіма епідеміологічним нормам до підтвердження результатів аналізів. Наступні кілька днів Віда проведе на самоізоляції в Стамбулі.

Всі інші члени національної збірної і співробітники з негативними результатами відправляться в Стокгольм. Національна команда виконала всі епідеміологічні заходи відповідно до протоколу УЄФА ", - йдеться в повідомленні.