У суді Заводського району Мінська за участь в несанкціонованому заході засудили Міс Білорусь - 2008 і експрессекретаря брестського Динамо Ольгу Хіжинкову. Відзначимо, що вона вже провела три доби за ґратами в очікуванні суду. Сьогодні їй дали 12 діб арешту.

Як відбувався суд

У суді Ольга вину не визнала. Вона розповіла, що 8 листопада йшла з квітами вітати подругу. Першого разу її пояснення силовики прийняли, вдруге - в районі Кафедрального собору - вже ні, і забрали. Це було приблизно о 15.00

За її словами, ніякого ходи або скупчення людей в місці затримання не було - все як у звичайний день. Ніяких гасел вона теж не вигукувала. В автозаку, за словами Хіжинкової, розпорошили газ, хоча їхали тільки дівчата і ніхто не чинив опору.

Далі в суді виступив свідок звинувачення, який назвався Водолазовим. Він був в балаклаві. За його словами, Ольга брала участь у ході, кричала гасла проти влади, її попередили, що це незаконно. Хіжинкова раніше сказала, що ніхто нікого не попереджав, ніякої ходи не було.

Також Водолазов стверджував, що Ольга була затримана на проспекті Переможців, 5, хоча Хіжинкова раніше зазначила, що її забрали біля Кафедрального собору.

Адвокат Катерина Малюкова вказала, що в справі є помилки і неточності. Наприклад, Водолазов стверджував, що Хіжинкова викрикувала гасла проти чинного уряду, але які саме згадати не зміг. А в протоколі допиту свідка написано, що вона кричала "Живе Білорусь!" і "Йди!"

Підсумкове рішення суду - 12 діб арешту. З огляду на те, що її затримали 3 дні тому, Ользі залишилося провести за ґратами ще 9.

Після виборів Хіжинкова неодноразово висловлювала свою думку з приводу ситуацію в Білорусі і виступала проти насильства. У вересні Ольга втратила роботу в Національній школі краси через активну громадянську позицію.