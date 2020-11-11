Лідер нашого потенційного суперника на Євро-2020 захворів на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Два футболісти збірної Грузії отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба грузинської федерації футболу.

Тест на COVID-19 виявився позитивним у хавбека турецького Коньяспора Левана Шенгелія і півзахисника Рубіна Хвічи Кварацхелії.

Обидва гравці ізольовані від команди і перебувають під наглядом лікарів.

Збірній Грузії треба зіграти в листопаді три матчі. 12 листопада грузини зустрінуться з Північної Македонією, 15 листопада - з Вірменією, а 18 листопада - з Естонією.

Нагадаємо, Попов заразився коронавірусом.