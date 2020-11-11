Джерело - Чемпіон.
Два футболісти збірної Грузії отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба грузинської федерації футболу.
Тест на COVID-19 виявився позитивним у хавбека турецького Коньяспора Левана Шенгелія і півзахисника Рубіна Хвічи Кварацхелії.
Обидва гравці ізольовані від команди і перебувають під наглядом лікарів.
Збірній Грузії треба зіграти в листопаді три матчі. 12 листопада грузини зустрінуться з Північної Македонією, 15 листопада - з Вірменією, а 18 листопада - з Естонією.
Нагадаємо, Попов заразився коронавірусом.