Польща оголосила заявку на матч з Україною

Єжи Бженчек визначився зі списком гравців на матч із Україною

Наставник Польщі Єжи Бженчек остаточно визначився зі списком футболістів, які зіграють зі збірною України у спарингу.

Про це повідомляє УАФ.

До офіційної заявки увійшли 23 гравці – головний тренер збірної Польщі не включив до списку трьох футболістів, які є в його розпорядженні.

Із Україною не зіграють півзахисники Якуб Камінський (Лех) і Гжегож Криховяк (Локомотив, Росія), а також головна зірка нинішньої Кадри, форвард німецької Баварії Роберт Левандовський.

Раніше, збірна України обрала форму на матч з Польщею.