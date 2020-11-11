Польща оголосила заявку на матч з Україною

Джерело - uaf.ua.
Наставник Польщі Єжи Бженчек остаточно визначився зі списком футболістів, які зіграють зі збірною України у спарингу.
Про це повідомляє УАФ.
До офіційної заявки увійшли 23 гравці – головний тренер збірної Польщі не включив до списку трьох футболістів, які є в його розпорядженні.
Із Україною не зіграють півзахисники Якуб Камінський (Лех) і Гжегож Криховяк (Локомотив, Росія), а також головна зірка нинішньої Кадри, форвард німецької Баварії Роберт Левандовський.
Раніше, збірна України обрала форму на матч з Польщею.