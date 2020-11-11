Динамо відновлює тренувальний процес

динамо повертається до роботи

Гравці першої команди Динамо, не задіяні в національних або молодіжних збірних своїх країн, отримали кілька вихідних днів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Роботу команда планує поновити в четвер, 12 листопада. Уранці в цей день гравці зберуться на базі в Кончі-Заспі.

Відзначимо, що цілий ряд гравців першої команди випав із тренувального процесу, а також пропустить найближчі матчі збірних через позитивні тести на COVID-19.

Нагадаємо, Попов заразився коронавірусом.