Попов: До Хачеріді на базі страшно було підійти

Захисник Денис Попов назвав найулюбленіших центральних захисників Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Тарас Михалик хороший гравець був. Женя Хачеріді мені теж подобався. Ми з татом завжди дивилися матчі збірної України, Хачеріді нам обом дуже подобався. Пам'ятаю, коли я був в Академії, на базі до нього страшно було підійти, щоб попросити фотографію зробити. Боявся, що він відмовить, ніяково себе почував.

Але він нормальний хлопець - погодився сфотографуватися. Я дивився на нього знизу вгору. Мені він здавався таким здоровим. Думаю, який же він великий", - сказав Попов.