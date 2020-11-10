Джерело - iSport.ua.
Легендарний воротар Рожеріо Сені був призначений головним тренером Фламенго.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з 47-річним бразильським фахівцем розрахований до кінця грудня 2021 року.
Раніше Сені працював наставником Форталеза, яку він очолив у 2017 році. При цьому у 2019 році він вже йшов в Крузейро.
Після 20 зіграних матчів, Фламенго займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, відстаючи на один бал від лідируючого Інтернасьйоналя.
Нагадаємо, Тете довикликали в олімпійську збірну Бразилії.