Йович заплатить штраф за порушення карантину

Форварду вдалося уникнути тюремного терміну

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Реала Лука Йович може уникнути тюремного ув'язнення в Сербії.

Про це повідомляє журналіст Cadena Cope Мельчор Руїс.

El jugador del @realmadrid Jovic pacta con la fiscalia Serbia pagar 30.000 € por saltarse el confinamiento el pasado mes de marzo y evita así la posibilidad de ir a la carcel — Melchor Ruiz (@melchorcope) November 10, 2020

Нагадаємо, 19 березня Йович порушив карантин, введений через пандемію коронавірусу. Форвард повернувся з Іспанії в Сербію і повинен був провести на обов'язковому карантині 28 днів, однак був помічений на вулицях Бєлграда. Сам гравець стверджував, що не знав про заборону і відправився в магазин. Раніше стали відомо, що прокуратура Бєлграда просить суд засудити гравця до шести місяців ув'язнення за порушення карантину.

Йович досяг угоди з сербською прокуратурою і виплатить штраф у розмірі € 30 тис., щоб уникнути тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, Валенсія розгромила Реал у матчі з трьома пенальті.