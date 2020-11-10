Луческу: Розумники, які додумали розмову з Мессі, не заслуговують відповіді

Румунський фахівець посміявся над версією про футболку і автограф

Епізод, який трапився після матчу Динамо з Барселоною (1:2), коли наставник киян Мірча Луческу нібито попросив футболку та автограф у аргентинця, не правильно трактували.

Про це заявив сам румунський фахівець.

"Бачу, що є багато розумників, які намагаються інтерпретувати нашу розмову з Мессі. Я грав проти Ліонеля з "Шахтарем" дев'ять разів, тому нормально, що я знаю його, можу з ним поговорити. Те, в якому світі це представили журналісти, мені здалося смішним, вони навіть не заслуговують на відповідь", - сказав Луческу.

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