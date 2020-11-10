Журналіст спростував зміну тренера у Русі

Джерело - Чемпіон.
Білоруський наставник Леонід Кучук не повернеться у Рух.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"У Кучука 1,5 року контракту із мінським Динамо. А цей клуб – це силові структури, військові Білорусі. Вони навіть не розглядають можливості припинення співпраці з Кучуком.
Тому зараз говорити про повернення? Важко. Але чи можливе повернення Кучука в Рух взагалі? Я думаю, що можливе, тому що у них залишились дуже хороші взаємини з Козловським, вони багато і часто спілкуються. Кучук провів у Львові колосальну роботу. Навіть те, що команда демонструє зараз, наслідки роботи Кучука", - розповів Циганик.
Раніше повідомлялося, що Рух може змінити головного тренера.