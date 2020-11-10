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Карпати переїхали в Будинок Карпат

Сьогодні 14:15 1072 0
Сергій Болотніков прокоментував переїзд Карпат у новий офіс
Карпати переїхали в Будинок Карпат
#Карпати

Джерело - fckarpaty.com.

Керівництво Карпат підшукало для клуба новий сучасний офіс.

Про це розповів директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков.

"Останні півтора року офіс Карпат знаходився біля верхніх полів України - в будівлі, яку зазвичай використовують як тимчасове місце проживання будівельників, такий собі двоповерховий "вагончик". Умови тут були, м`яко кажучи, не найкращі – відсутність опалення, тісні кабінети, а про стиль чи дизайн краще взагалі промовчати. Тут була гнітюча робоча атмосфера і ми соромились запрошувати сюди гостей.

Декларуючи побудову нового сучасного клубу, Карпати не могли продовжувати базуватися в "середньовіччі". Тим паче, цей офіс – ще один спадок попереднього співвласника, з яким ми не хочемо мати нічого спільного. І найцікавіше – на першому поверсі цієї будівлі знаходилась ДЮСШ Карпати. Нова муніципальна школа пана Савицького вирішила не змінювати прописку, але з`ясувалося, що платити за комунальні послуги та охорону їй немає чим. Людина, яка постійно розповідає, як нове керівництво Карпат вбиває клуб, без жодних докорів сумління продовжувала жити за рахунок цього керівництва.

Ми довго шукали новий офіс. Тому що дім, де живуть Карпати, не може бути просто стінами з підвісною стелею. Це мало бути щось особливе – місце сили, яке надихає всіх, хто в ньому знаходиться, переписувати історію. І ми його знайшли - це старовинний реконструйований будинок на Високому Замку.

По-перше, це крутезне приміщення – воно без понтів і пафосу, але дуже гарне ззовні, просторе, з сучасним ремонтом, терасою, посеред парку. По-друге, це фантастична локація – фактично центр міста, але в той же час дуже затишне місце. По-третє, Високий Замок, 1 - це символічна адреса. Ми в самому серці Львова, в його найвищій точці. Офіс Карпат на вершині – тепер залишилось оновити клуб і підтягнути його туди ж. Ну і по-четверте, оренда тут не коштує захмарні гроші, що дуже важливо в нашій ситуації.

До початку наступного сезону ми плануємо завершити переробку приміщення під свої потреби – і тоді, переконаний, Дім Карпат точно буде найкращим клубним офісом в українському футболі!", - розповів Болотніков.

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