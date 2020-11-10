 Лунін: Минулого разу тест виявився фальшивим | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін: Минулого разу тест виявився фальшивим

Сьогодні 10:49 751 0
Андрій Лунін прокоментував наступні матчі збірної України
Лунін: Минулого разу тест виявився фальшивим
#Лунін, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Андрій Лунін готовий зіграти у найближчих матчах збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Прекрасно себе почуваю, минулого разу тест виявився фальшивим, симптомів ніяких не було. Це останній збір, його хочеться відпрацювати максимально добре.

Добре, що у нас є можливість грати з топовими збірними, це можливість рости.

Чи буду я грати в матчі з Польщею? Все залежить від Андрія Миколайовича, я готовий. У нас завжди була висока конкуренція, особливо на воротарській позиції", - сказав Лунін.

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