Лунін: Минулого разу тест виявився фальшивим

Голкіпер Андрій Лунін готовий зіграти у найближчих матчах збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Прекрасно себе почуваю, минулого разу тест виявився фальшивим, симптомів ніяких не було. Це останній збір, його хочеться відпрацювати максимально добре.

Добре, що у нас є можливість грати з топовими збірними, це можливість рости.

Чи буду я грати в матчі з Польщею? Все залежить від Андрія Миколайовича, я готовий. У нас завжди була висока конкуренція, особливо на воротарській позиції", - сказав Лунін.