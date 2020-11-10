Фіорентина звільнила Якіні та повернула Пранделлі

Чезаре Пранделлі повернувся у Фіорентину

Фіорентина звільнила з посади головного тренера клубу 56-річного італійського фахівця Джузеппе Якіні та призначила на його місце 63-річного італійця Чезаре Пранделлі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Якіні очолював Фіорентину з грудня 2019 року. У поточному сезоні Фіорентина після 7 зіграних турів посідає 12-е місце в Серії А, маючи в активі 8 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 10-12. Керівництво клубу вважає результати незадовільними.

Чезаре Пранделлі вже має досвід роботи на посаді головного тренера Фіорентини, яку він очолював у період з 2005 по 2010 рік і виводив у півфінал Кубка УЄФА.

Раніше, Парма зіграла внічию із Фіорентиною у 7 турі Серії А.