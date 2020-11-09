Скрипник відзначив прогрес Ворскли

Джерело - zarya-lugansk.com.
Ворскла добре змінилася у порівнянні з минулим сезоном.
Про це розповів головний тренер Зорі Віктор Скрипник.
"Після дуже складної гри в четвер, хотілося б агресивно зіграти, виграти і відновити сили. Ворскла сьогодні - це вже не та команда, яка була в минулому сезоні. Ця команда добре змінилася і займає ту позицію, на яку заслуговує.
У нас був акцент на боротьбу, на бажання, на пристрасть в грі. Були хороші, гострі моменти для голу, але в той же час наші гості добре атакували. Гра з м'ячем нас порадувала, але хочеться бачити забиті м'ячі - це як раз таки розчаровує. Але після режиму, за яким ми зараз йдемо - тільки комплімент можна сказати хлопцям, що змогли зіграти з такою командою на рівних", - відзначив Скрипник.
Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Ворсклою у 9 турі УПЛ.