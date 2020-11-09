Скрипник відзначив прогрес Ворскли

Ворскла добре змінилася у порівнянні з минулим сезоном.

Про це розповів головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

"Після дуже складної гри в четвер, хотілося б агресивно зіграти, виграти і відновити сили. Ворскла сьогодні - це вже не та команда, яка була в минулому сезоні. Ця команда добре змінилася і займає ту позицію, на яку заслуговує.

У нас був акцент на боротьбу, на бажання, на пристрасть в грі. Були хороші, гострі моменти для голу, але в той же час наші гості добре атакували. Гра з м'ячем нас порадувала, але хочеться бачити забиті м'ячі - це як раз таки розчаровує. Але після режиму, за яким ми зараз йдемо - тільки комплімент можна сказати хлопцям, що змогли зіграти з такою командою на рівних", - відзначив Скрипник.