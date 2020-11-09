 Польща втратила декількох гравців перед матчем з Україною | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Кличко і Усик увійшли в історію європейського платного TV
Сьогодні 09:17 3037
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у ТОП-5
Сьогодні 10:13 75990
Зоря не змогла дотиснути Ворсклу у 9 турі УПЛ
Вчора 21:20 704
Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу
Вчора 20:44 1873
Луческу: Цей матч виграв COVID-19
Вчора 19:55 1613
Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
Вчора 18:52 13421 2
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було
Вчора 18:51 7923
Українка Шевченко стала дворазовою чемпіонкою світу
Вчора 18:41 3952
Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ
Вчора 15:51 443
Рома, Наполі та Інтер хочуть підписати Тайсона
Вчора 14:25 719 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:00 Футбол Реал Сосьєдад – Гранада 2:0. Огляд матчу 99
14:47 Футбол Польща втратила декількох гравців перед матчем з Україною 437
14:30 Футбол Клопп розкритикував АПЛ за відміну п’яти замін 246
14:10 Футбол Шевченко довикликав у збірну України Паньківа та Різника 477
13:58 Футбол Мілан – Верона 2:2. Огляд матчу 449
13:46 Футбол Малишев близький до завершення кар’єри 1119
13:29 Футбол Кравець – у команді тижня чемпіонату Туреччини 722
13:15 Біатлон Бринзак розкритикував декрет Журавок 1066
12:58 Футбол Лестер – Вулвергемптон 1:0. Огляд матчу 596
12:45 Футбол Ювентус хоче позбутися Роналду 1004
12:43 Блог Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу 695
12:32 Футбол Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського 1711
12:18 Футбол Зідан назвав винного у провалі Реала в матчі з Валенсією 1748
12:17 Блог Брат Руні забив божевільний гол у Кубку Англії 499
11:58 Футбол Баєр - Боруссія М. 4:3. Огляд матчу 975
11:49 Блог Пустовий провів яскравий матч за Барселону 612
11:48 Футбол Агент вказав на деградацію українського футболу 924
11:33 Футбол Шабанов: Сидорчук вибачився перед командою 1572
11:29 Блог Підсумки 9 туру УПЛ - ТаТоТаке 173
11:14 Футбол Степаненко – найкращий гравець 9 туру УПЛ 1085
10:58 Футбол Арсенал - Астон Вілла 0:3. Огляд матчу 1127
10:44 Футбол Сабо потрапив у лікарню з високою температурою 1623
10:29 Футбол Лавриненко: Насилу назбирали гравців на матч з Рухом 1320
10:13 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у ТОП-5 75990
09:57 Футбол Валенсія - Реал Мадрид 4:1. Огляд матчу 1727

Польща втратила декількох гравців перед матчем з Україною

Сьогодні 14:47 437 0
У Польщі 26 гравців готують до матчу проти України
Польща втратила декількох гравців перед матчем з Україною
#Польща, #УАФ

Джерело - uaf.ua.

Одразу три гравці збірної Польщі не допоможуть своїй команді в товариському матчі з Україною 11 листопада в Хожуві.

Про це повідомляє пресслужба Польського футбольного союзу.

Зокрема, воротар Бартоломей Дронговські з Фіорентини разом з іншими гравцями клубу перебуває на карантині у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Через Covid-19 відсутній і захисник Легії Міхал Карбовнік – він захворів минулого тижня.

Вінгер Даміан Кадзьор з Ейбара не прибув у табір збірної за домовленістю з Єжи Бженчеком через проблеми у клубі. Замість нього головний тренер викликав гравця Норвіча Пшемислава Плахету, який мав виступати у складі молодіжної збірної Польщі.

Наразі у команді залишається 26 футболістів, серед яких є і захисник Динамо Томаш Кендзьора.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Польщею без глядачів.

Коментарі ()