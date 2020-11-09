Польща втратила декількох гравців перед матчем з Україною

У Польщі 26 гравців готують до матчу проти України

Одразу три гравці збірної Польщі не допоможуть своїй команді в товариському матчі з Україною 11 листопада в Хожуві.

Про це повідомляє пресслужба Польського футбольного союзу.

Зокрема, воротар Бартоломей Дронговські з Фіорентини разом з іншими гравцями клубу перебуває на карантині у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Через Covid-19 відсутній і захисник Легії Міхал Карбовнік – він захворів минулого тижня.

Вінгер Даміан Кадзьор з Ейбара не прибув у табір збірної за домовленістю з Єжи Бженчеком через проблеми у клубі. Замість нього головний тренер викликав гравця Норвіча Пшемислава Плахету, який мав виступати у складі молодіжної збірної Польщі.

Наразі у команді залишається 26 футболістів, серед яких є і захисник Динамо Томаш Кендзьора.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Польщею без глядачів.