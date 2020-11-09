Клопп розкритикував АПЛ за відміну п’яти замін

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не розуміє причину скасування п’яти замін в АПЛ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Після матчу я і Гвардіола говорили про п'ять замінах. Якщо люди хочуть чути нашу думку. У всьому світі п'ять замін є ключовими, але в АПЛ все інакше. Ми говорили про це багато разів.

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Я спілкувався з представниками Прем'єр-ліги. Жодна команда після виїзної гри в середу ввечері в Лізі чемпіонів не повинна починати матч у суботу о 12:30.

У неділю, без проблем, не о 12:30 в суботу, тому що ви прокидаєтеся і граєте в футбол. Це фаза відновлення. Прем'єр-ліга повинна це змінити. Якщо ви хочете хороший футбол, дайте хлопцям ще кілька годин", - розповів Клопп.