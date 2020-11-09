Малишев близький до завершення кар’єри

Гравець може більше ніколи не вийти на поле у професійному статусі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Максима Малишева через постійні травми може завершити кар'єру футболіста.

Про це повідомляє ТаТоТАке

Динаміка відновлення після травми Максима Малишева залишає бажати кращого. Імовірно, що 27-річний українець завершить кар'єру футболіста і більше ніколи не вийде на футбольне поле в професійному статусі.

Через низку травм хавбек з літа 2017 роки зіграв за донецький клуб 64 хвилини, в поточному сезоні на полі не з'являвся.

Малишев із 2015 року виступає за першу команду Шахтаря. За цей час забив 7 голів і віддав одну результативну передачу в 77 матчах.