Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського

Руслан Маліновський може змінити клуб

Інтер проявляє інтерес до півзахисника Аталанти Руслану Маліновського.

Про це повідомляє SempreInter.

Конкретні спроби трансферу 27-річного українця поки не робилися, мова більше йде про зимове трансферному вікні, конкретніше - про січень.

Міланський клуб почав уважно стежити за хавбеком. Інтер вразили сильні атакуючі здатності і якість стандартних положень футболіста.

Також наголошується, що гравець є одним з найяскравіших в складі клубу з Бергамо, через що привертає увагу інших клубів.

Відзначимо, що чинний контракт гравця з Аталаною розрахований до літа 2024 року.

Раніше, Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Інтером.