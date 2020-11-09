Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського

Джерело - tribuna.com.
Інтер проявляє інтерес до півзахисника Аталанти Руслану Маліновського.
Про це повідомляє SempreInter.
Конкретні спроби трансферу 27-річного українця поки не робилися, мова більше йде про зимове трансферному вікні, конкретніше - про січень.
Міланський клуб почав уважно стежити за хавбеком. Інтер вразили сильні атакуючі здатності і якість стандартних положень футболіста.
Також наголошується, що гравець є одним з найяскравіших в складі клубу з Бергамо, через що привертає увагу інших клубів.
Відзначимо, що чинний контракт гравця з Аталаною розрахований до літа 2024 року.
Раніше, Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Інтером.