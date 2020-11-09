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Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського

Сьогодні 12:32 1708 0
Руслан Маліновський може змінити клуб
Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського
#Маліновський, #Аталанта, #Інтер

Джерело - tribuna.com.

Інтер проявляє інтерес до півзахисника Аталанти Руслану Маліновського.

Про це повідомляє SempreInter.

Конкретні спроби трансферу 27-річного українця поки не робилися, мова більше йде про зимове трансферному вікні, конкретніше - про січень.

Міланський клуб почав уважно стежити за хавбеком. Інтер вразили сильні атакуючі здатності і якість стандартних положень футболіста.

Також наголошується, що гравець є одним з найяскравіших в складі клубу з Бергамо, через що привертає увагу інших клубів.

Відзначимо, що чинний контракт гравця з Аталаною розрахований до літа 2024 року.

Раніше, Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Інтером.

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