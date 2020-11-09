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Агент вказав на деградацію українського футболу

Сьогодні 11:48 196 0
В'ячеслав Заховайло прокоментував матч Динамо - Шахтар
Агент вказав на деградацію українського футболу
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Динамо та Шахтар зіграли не вмотивовано у центральному матчі УПЛ.

Про це розповів відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Цей матч ще раз підтвердив що український футбол продовжує деградацію. Що Луческу, що Каштру, зіграли сьогодні не мотивовано, не було в грі інтенсивності, все в ветеранському темпі. Гра абсолютно не мала рівня.

У тому, що гра не вийшла, потрібно винити не арбітра, а самих себе. Критики заслуговують дві команди. Ви запитаєте, а за що критикувати Шахтар? А за те, що відверто пожалів Динамо в кінці, і не добив. Всі розмови, про неповний склад киян не приймаються. Брак у грі в обороні у динамівців, якщо чесно, набрид", - розповів Заховайло.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ.

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