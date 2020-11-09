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Нагорняк: Безглузде вилучення Сидорчука зруйнувало всі плани Динамо

Сьогодні 09:30 822 0
Сергій Нагорняк прокоментував матч Динамо - Шахтар
Нагорняк: Безглузде вилучення Сидорчука зруйнувало всі плани Динамо
#Шахтар, #Динамо

Джерело - zbirna.com.

Динамо попри ситуацію з коронавірусом могло скласти конкуренцію Шахтарю, однак плани киян зруйнувало вилучення Сидорчука.

Про це розповів ексфорвард збірної України Сергій Нагорняк.

"Минулий поєдинок не продемонстрував справжньої сили суперників. З різних причин кожна з команд не змогла підійти до очного поєдинку в оптимальному складі. Безумовно, в цьому плані у Динамо ситуація була гіршою. Щоправда, кияни грали, точніше починали матч з Шахтарем, з кращими емоціями після поразки від Барселони в Лізі чемпіонів, ніж Шахтар після розгрому від Боруссії М. Основні гравці Шахтаря практично пройшли епідемію, а у Динамо пік якраз припав на гру з головним конкурентом, і нічого в цій ситуації вже не можна було вдіяти.

Втім, перший тайм показав, що і в такому складі підопічні Мірчі Луческу могли скласти конкуренцію "гірникам", але безглузде вилучення Сидорчука зруйнувало всі плани господарів. Це не красить досвідченого футболіста. Для наставника це повинно бути тривожним дзвіночком. Як можна капітану отримувати червоні картки мало не через матч, тим більше зараз, коли ситуація цього не вимагала!

Другий тайм? Довести справу до перемоги для Шахтаря залишалося справою техніки. Динамівцям було нереально переломити хід поєдинку. І все ж поразка не повинна позначитися на моральному стані динамівців. Вони як і раніше лідери чемпіонату. Зараз будуть матчі збірної, а до моменту відновлення клубних змагань хворі футболісти повинні повернутися. Тому для "біло-синіх" все не так погано. Я дуже сподіваюся, що гра, яку при Луческу показує Динамо, дає привід говорити про те, що в поточному чемпіонаті боротьба за чемпіонство буде набагато цікавішою, ніж в минулому сезоні", – резюмував Нагорняк.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ.

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