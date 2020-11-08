 Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 11546 2
Зоря не змогла дотиснути Ворсклу у 9 турі УПЛ
Сьогодні 21:20 199
Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу
Сьогодні 20:44 1153
Луческу: Цей матч виграв COVID-19
Сьогодні 19:55 887
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було
Сьогодні 18:51 6342
Українка Шевченко стала дворазовою чемпіонкою світу
Сьогодні 18:41 3357
Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 327
Рома, Наполі та Інтер хочуть підписати Тайсона
Сьогодні 14:25 505 1
Левченко: Якщо Шахтар програє Динамо, Каштру можуть звільнити
Сьогодні 11:33 586
Ортіс нокаутував Флореса за 45 секунд бою
Сьогодні 10:25 4731
Блоги
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Андрій Твердохліб
06.11.2020 20:36 874
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс Андрій Твердохліб
06.11.2020 20:27 1020
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
06.11.2020 19:13 7394
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки Андрій Твердохліб
06.11.2020 18:00 5041
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
06.11.2020 15:18 691
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:51 Баскетбол Київ-Баскет переграв Тернопіль у Суперлізі 117
21:36 Футбол Вальядолід обіграв Атлетік, нічия Леванте та Алавеса. Результати 9 туру Ла-Ліги 224
21:20 Футбол Зоря не змогла дотиснути Ворсклу у 9 турі УПЛ 199
21:11 Футбол Гол Яремчука врятував Гент у матчі з Андерлехтом 540
20:58 Футбол Баєр перестріляв Боруссію Менхенгладбах у 7 турі Бундесліги 611
20:44 Футбол Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу 1153
20:24 Футбол Манчестер Сіті зіграв внічию з Ліверпулем у 8 турі АПЛ 600
20:11 Футбол Каштру оцінив перемогу над Динамо 1263
19:55 Футбол Луческу: Цей матч виграв COVID-19 887
19:44 Хокей. УХЛ Краматорськ обіграв Маріуполь в матчі дебютантів УХЛ 887
19:40 Блог Шевченко в компанії Усика відвідав матч Динамо - Шахтар 740
19:29 Футбол Франков: Динамо провалило центр поля 1076
19:15 Футбол Реал Сосьєдад обіграв Гранаду та повернув лідерство у Ла-Лізі 746
18:52 Футбол Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ 11546 2
18:51 Футбол Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було 6342
18:41 Боротьба Українка Шевченко стала дворазовою чемпіонкою світу 3357
18:26 Футбол Вольфсбург розібрався з Гоффенгаймом у Бундеслізі 877
18:13 Блог Червона картка для капітана. Сидорчук залишив Динамо в меншості 952
18:10 Футбол Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Інтером, Рома обіграла Дженоа. Результати 7 туру Серії А 266
17:59 Блог Шахтар виходить уперед. Мораес забив у ворота Динамо 1114
17:57 Футбол Лестер здолав Вулвергемптон та очолив АПЛ 1063
17:52 Блог Фанати Динамо яскраво провели команду на матч проти Шахтаря 818
17:46 Футбол Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч з Ліверпулем 1167
17:30 Футбол Рух - Інгулець 2:2. Огляд матчу 1226
17:13 Хокей. УХЛ Донбас розібрався із Дніпром в УХЛ 1664

Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 20:44 1153 0
Огляд матчу Динамо – Шахтар
Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі Української Прем'єр-ліги Динамо вдома поступилося Шахтарю. 

Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 08 листопада

Динамо – Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Мораес, 0:2 – 66 Антоніо, 0:3 – 73 Алан Патрік

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзьора, 4. Попов, 25. Забарний, 13. Шабанов, 18. Андрієвський, 5. Сидорчук, 15. Циганков, 22. Родрігес (31. Русин, 70), 29. Буяльський, 7. Вербич (14. де Пена, 62).

Шахтар: 81. Трубін, 2. Додо, 5. Хочолава, 22. Матвієнко, 6. Степаненко, 8. Маркос Антоніо (20. Коваленко, 69), 15. Корнієнко (28. Сіпріано, 50), 14. Тете, 11. Марлос (21. Алан Патрик, 70), 7. Тайсон (19. Соломон, 52), 10. Мораес (99. Фернандо, 70).

Попереджені: Андрієвський (17), Вербич (37) – Тете (14), Марлос (44), Маркос Антоніо (51).

Вилучений: Сидорчук (45+2).

Коментарі ()